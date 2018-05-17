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В полиции Днепропетровской области создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ненадлежащего хранения на территории фермерского хозяйства в поселке Таромское личных вещей погибших в 2014 году под Иловайском бойцов АТО, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Сообщение об обнаружении волонтерами 36 мешков с личными вещами погибших в «Иловайском котле» бойцов, поступило в полицию вчера, 15 мая, около 14 часов. Выездом на место следственно-оперативной группы Новокодацкого отделения полиции  Днипра установлено, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному делу, которое было возбуждено по ст. 348 Уголовного кодекса Украины в 2014 году», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что на сегодня установлено, что в 2014 году вещественные доказательства были переданы на хранение в фермерское хозяйство в связи с отсутствием помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции.

По каким причинам в течение длительного срока по указанным вещественным доказательствам не было принято законного решения, установит служебная проверка.

Напомним, в одном из фермерских хозяйств Днепропетровской области депутатом Криворожского городского совета Николаем Колесником вместе с волонтерами гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» найдены личные вещи бойцов АТО, погибших в 2014 году под Иловайском.
ForUm

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