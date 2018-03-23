Шевченковский районный суд города Киева избрал внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

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Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку.

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность председателя Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.

Полиция провела следственные действия на заводе АТЕК, где размещен хаб Национального корпуса.

Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму 620,7 млн долларов.

Международные аэропорты «Борисполь» (Киев) и «Львов» подписали договоры с ирландским лоу-костером Ryanair о начале полетов в Украину.

С начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с делегацией Латвийской Республики, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Лидеры стран ЕС официально согласились с правительством Великобритании в том, что Россия с очень высокой степенью вероятности несет ответственность за нападение в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества. Постоянный представитель ЕС в России отозван из Москвы «для консультаций».

Сегодня примерно в 11:15 утра в супермаркете французского города Треб террорист захватил заложников.

Позже персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы, однако двое их них погибли, еще двое были ранены. Полиция застрелила террориста.