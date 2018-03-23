Шевченковский районный суд города Киева избрал внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.
Фото: УНИАН
Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку.
Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность председателя Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.
Полиция провела следственные действия на заводе АТЕК, где размещен хаб Национального корпуса.
Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму 620,7 млн долларов.
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Лидеры стран ЕС официально согласились с правительством Великобритании в том, что Россия с очень высокой степенью вероятности несет ответственность за нападение в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества. Постоянный представитель ЕС в России отозван из Москвы «для консультаций».
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