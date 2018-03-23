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Международные аэропорты «Борисполь» (Киев) и «Львов» подписали договоры с ирландским лоу-костером Ryanair о начале полетов в Украину.

Соглашения подписали руководители аэропортов и авиаперевозчика 23 марта в аэропорту «Борисполь» в присутствии Президента Украины Петра Порошенко.

Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Как сообщил Порошенко, Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и пяти – из Львова.

 


 

 

о словам Главы государства, первые полеты Ryanair ожидаются в октябре.

 


 

 

Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти миллион украинцев», - отметил Порошенко.

Напомним, 10 июля 2017 ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь - из Львова.

13 июля стало известно, что Международный аэропорт «Борисполь» решил возобновить переговоры с Ryanair.    
ForUm

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