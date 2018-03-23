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Из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на временно неподконтрольную часть Луганской области.

Об этом в Twitter сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

«Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемой часть Луганщины», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подача воды остановлена из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.

Как известно, Петровская насосная станция (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в том числе часть полумиллионного Луганска и некоторые окружающие его населенные пункты
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