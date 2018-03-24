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Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в сумме 620,700 млн долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Согласно закону, Пентагону выделено 200 млн долл. для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долл. больше ассигнования 2017 года.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долл., что на 10 млн долл. превышает соответствующие расходы прошлого года.

Документ также ассигнует 250 млн долл. на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам воздействия.

Напомним, 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год, предусматривающий предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи.
ForUm

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