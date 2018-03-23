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Народный депутат Надежда Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку. Трансляцию ведет телеканал 112 Украина.

Нардеп напомнила о своем голодовке в российской тюрьме.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
ForUm

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