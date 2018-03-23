Народный депутат Надежда Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку. Трансляцию ведет телеканал 112 Украина.
Нардеп напомнила о своем голодовке в российской тюрьме.
Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.
Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.
По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.
Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время