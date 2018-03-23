Лидеры стран ЕС официально согласились с правительством Великобритании в том, что Россия с очень высокой степенью вероятности несет ответственность за нападение в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества.

По итогам переговоров, продолжавшихся в Брюсселе до поздней ночи, Европейский совет выпустил заявление, в котором говорится, что лидеры сошлись во мнении о том, что у инцидента в Солсбери «нет никакого другого убедительного объяснения», передате Русская служба ВВС.

«Мы безоговорочно поддерживаем Соединенное Королевство перед лицом этого дерзкого вызова нашей коллективной безопасности», - говорится в опубликованном совместном заявлении лидеров.

Постоянный представитель ЕС в России отозван из Москвы «для консультаций».

Ранее в ходе встречи британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта стало «примером продолжающейся агрессии России против Европы».

Москва категорически отрицает свою причастность к этому инциденту.

Как сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на одного из участников встречи, сразу несколько стран ЕС рассматривают возможность высылки российских дипломатов или отзыва из Москвы своего посла.

Позже о такой возможности публично высказалась президент Литвы Даля Грибаускайте.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.