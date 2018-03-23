Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму 620,7 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн долларов – до 200 млн долларов.

Средства будут направлены на подготовку военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы 2017 года.

Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе «Международное военное финансирование».

Также указано, что перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

Напомним, 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год, предусматривающий предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи.