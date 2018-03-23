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Неизвестный мужчина взял в заложники несколько посетителей супермаркета на юго-западе Франции. Одновременно в результате стрельбы в том же регионе был ранен полицейский, сообщает ВВС.

Полицейский получил огнестрельное ранение в плечо в Каркассоне на юго-западе Франции. Некий мужчина открыл огонь по группе полицейских, возвращавшихся в отделение после дежурства.

В то же самое время поступила информация о захвате заложников в городке Треб, расположенном в том же округе.

По сообщению представителей служб безопасности, ЧП с захватом заложников произошло около 11:15 в супермаркете Super U, были слышны выстрелы.

Захвативший заложников якобы сообщил о своей причастности к экстремистской группировке «Исламское государство»

На место обоих происшествий выехали сотрудники полиции. Район проведения операции оцеплен.  
ForUm

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