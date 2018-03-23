Шевченковский районный суд города Киева избрал внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая.

Соответствующее решение вынес председательствующий по делу судья Евгений Сидоров, сообщает УНИАН.

«Ходатайство, заявленное прокурором Генеральной прокуратуры Банниковым о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемой Савченко удовлетворить. Применить к Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко под стражу в зале суда», - говорится в постановлении.



«Ходатайство, заявленное прокурором Генеральной прокуратуры Банниковым о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемой Савченко удовлетворить. Применить к Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко под стражу в зале суда», - говорится в постановлении.

Кроме того, в тексте решения говорится, что срок содержания под стражей продлится 59 суток - до 20 мая 2018 года, и данное постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 суток со дня его оглашения.

Следует отметить, что, обосновывая это решение, судья заметил, что за совершение одного из инкриминируемых ей правонарушений предусмотрено пожизненное лишение свободы, а также, что она, имея статус народного депутата, может свободно перемещаться через линию разграничения, и имеет личные отношения с руководителями террористических организаций, и может скрываться от органов досудебного расследования.

Кроме того, по словам судьи, следствие еще не провело весь комплекс следственных действий и не установило все обстоятельства и всех лиц - соучастников преступлений, а также не установлено место хранения орудий преступлений. Судья отметил, что она как депутат владеет огнестрельным оружием, что также стало аргументом для принятия решения.

Перед этим на заседании суда адвокаты заявили, что нельзя инкриминировать Савченко подготовку теракта, поскольку так называемые «ДНР» и «ЛНР» не признаны официально террористическими организациями.

Кроме того, по словам адвокатов, у прокуроров нет доказательств того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководства государства и совершение террористических актов.

Сама подозреваемая подчеркнула, что оружие, которое было обнаружено в воинской части в Хмельницкой области, предназначалось не для терактов, а для Вооруженных сил Украины.

Также Савченко сказала, что того оружия, с которым задержали руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, недостаточно для совершения масштабного теракта, о котором утверждает обвинение.

Кроме того, она заверила, что не собирается покидать Украину, избегать сотрудничества со следствием. В качестве аргумента Савченко сказала, что как народный депутат могла выехать за пределы Украины еще до задержания, однако не сделала этого.

Также подозреваемая отвергает обвинения в незаконном пересечении линии разграничения. Она утверждает, что жители Донбасса перемещаются там беспрепятственно вне КПВВ, и оккупированные территории и свободная часть Украины - это все территория Украины, поэтому инкриминировать незаконное пересечение линии разграничения нет оснований.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.

Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.