Полиция проводит следственные действия на заводе АТЕК, где размещен хаб Национального корпуса.
Об этом Укринформу сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
«Могу подтвердить, что да, полиция проводит следственные действия (на заводе АТЕК, - ред.). Детали сейчас сообщить не могу, подробности будут все позже», - сказал Тракало.
Ранее пресс-служба Нацкорпуса сообщила о блокировании спецподразделением полиции помещения хаба.
«Сейчас территория АТЕКа окружена спецподразделениями полиции, внутрь зашла оперативная группа и криминалисты», - сообщили в партии.
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