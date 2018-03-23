В городе Треб на юге Франции полиция застрелила террориста, который ранее захватил заложников в супермаркете. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на министра внутренних дел Жерара Коломба.

По последним данным, в результате сегодняшних нападений преступника в двух городах погибли 3 человека. Двое из них — заложники из супермаркета, один человек погиб в результате нападения сегодня ранее. Также еще два человека получили ранения, сообщает 112 Украина.

Преступник — выходец из Марокко, причислявший себя к сторонникам террористической организации «Исламское государство». Он уже некоторое время внесен в базу данных FSPRT по подозрению в терроризме.

Напомним, захват заложников в супермаркете города Треб произошел сегодня, в пятницу 23 марта, примерно в 11:15 утра.

Позже персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы.