С начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с делегацией Латвийской Республики, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Она отметила, что за четыре года военной агрессии на востоке Украины от обстрелов представителей ОРДЛО погибло более 10 тыс. человек, среди которых 2383 украинских военнослужащих.

Геращенко подчеркнула, что объявленное 5 марта «весеннее перемирие» уменьшило интенсивность обстрелов, однако представители ОРДЛО ежедневно нарушают режим прекращения огня.

Напомним, по данным ООН в период с от 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года в результате конфликта на Донбассе погибли 12 человек, 61 - получил ранения.