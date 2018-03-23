Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность председателя Волынской областной государственной администрации Александра Савченко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он также освободил от этой должности Владимира Гунчика.

Президент представил нового главы ОГА и заметил, что знаком с Савченко уже 18 лет. «Это профессиональный, решительный, патриотичный, очень грамотный и очень одаренный человек», - отметил Порошенко.

Среди основных задач нового руководителя, Президент назвал поддержку тенденций, начатых бывшим главой ОГА – защита волынского бизнеса, обеспечение порядка.

«В области должен быть порядок. Порядок с янтарем: кто захочет играть - получит по рукам. Янтарь является общенациональной собственностью как украинские недра. А доходы от янтаря должны идти, в том числе и местные бюджеты», - подчеркнул Глава государства. Он также акцентировал внимание нового руководителя на решении земельных проблем, вопросе земельного кадастра, сохранении волынских лесов, решительности в борьбе с коррупцией.

Глава государства также поблагодарил Владимира Гунчика за работу на посту главы Волыни, который в очень непростые времена сделал чрезвычайно полезную работу.

В свою очередь, новый председатель Волынской ОГА отметил достижения экс-руководителя Волыни и подчеркнул важность реализации поставленных задач. «Их нужно успешно реализовать, возможно, даже в более сжатые сроки», - отметил он.

Савченко добавил: «Не буду сейчас никого убеждать. Знаю одно - в этом зале сидят единомышленники и люди, которые осознанно пришли на ниву служения народу и Украине. Поэтому у нас не может быть другого пути, как вперед».

Экс-глава Волынской ОГА Владимир Гунчик поблагодарил за доверие и совместную работу. «Много сделано и много еще надо сделать», - отметил он и пожелал успехов новому руководителю обладминистрации.

Напомним, Владимир Гунчик занмал пост главы Волынской ОГА с 24 июля 2014 года.