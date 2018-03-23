Заложников, захваченных террористом в городе Треб на юге Франции, удалось освободить. Об этом сообщил мэр города Эрик Менасси.

«Персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы. Двое заложников погибли, ещё двое были ранены», - заявил он, сообщает 112 Украина.

Полиции удалось установить, что преступник, помимо огнестрельного оружия, имеет несколько гранат.

Издание LCI сообщает, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом «мстит за Сирию». Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

Сейчас террорист все еще внутри супермаркета, полиция продолжает операцию. Внутри также находится офицер полиции, который ведет переговоры с преступником. Установлено, что нападавший - уроженец Марокко, примерно 30 лет.

Салах Абдеслам - террорист, предположительно связанный с ИГИЛ. Стал одним из самых разыскиваемых людей в Европе после того, как была установлена его причастность к подготовке террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, во время которых погибло 130 человек. 18 марта 2016 года задержан в Брюсселе, в апреле того же года - экстрадирован во Францию и предстал перед судом.

Франция также является одной из главных целей террористов из-за своего участия в международной коалиции, ведущей боевые действия в Сирии и Ираке против боевиков ИГИЛ.

Напомним, захват заложников в супермаркете города Треб произошел сегодня, в пятницу 23 марта, примерно в 11:15 утра.