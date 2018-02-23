Подписано рамочное соглашение между ПАО «Укрзализныця» и американской корпорацией General Electric относительно долгосрочного стратегического партнерства по модернизации подвижного тягового состава в Украине в период 2018-2034 годов.

Спецслужбы Российской Федерации намерены создавать провокации и дестабилизировать ситуацию в Украине на базе искусственных межконфессиональных конфликтов. Об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением в оккупированном Крыму выборов президента РФ.

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек, среди которых 20 тысяч непосредственно «голубых касок» и еще 5 тысях полицейских.

Правоохранители установили несколько человек, подозреваемых в организации взрыва у канала «Эспрессо» в октябре 2017 года, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщил пострадавший во время взрыва народный депутат Игорь Мосийчук.

В парламентской газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.

В Государственном департаменте США призвали Россию согласиться на миссию ООН на Донбассе, где из-за конфликта погибают люди и находятся в опасности те, кто оказывает помощь гражданским. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

На сегодняшний день в Польше разрушены восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

В Одессе несколько десятков человек в балаклавах и вооруженных арматурой захватили территорию и административный корпус санатория «Лермонтовский».

В египетской Хургаде 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Убийца был задержан.