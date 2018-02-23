Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением в оккупированном Крыму выборов президента РФ. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборы на территории оккупированного Донбасса», – написал он.

Также, по словам министра, в ноте протеста отмечается, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения двух предыдущих условий.

«Будем работать над тем, чтобы все вовлеченные в выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции», – подытожил Климкин.

Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мир не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму.