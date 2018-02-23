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В парламентской газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Закон опубликован в пятницу, 23 февраля.   

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко и в связи с этим поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.
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