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На сегодняшний день в Польше разрушены восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены. Об этом в эфире 5 канала заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены. Поэтому мы попросили польскую сторону осуществить реальные шаги по восстановлению этих памятников», - сказал вице-премьер-министр.

Розенко отметил, что 95% польских памятников в Украине являются нелегальными.  

«Польская сторона это прекрасно знает и мы им еще раз об этом подчеркнули: 95% польских памятников в Украине незаконно либо установлены, либо не узаконена их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на статус», - подчеркнул он.

Напомним, 26 апреля 2017 года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог

В свою очередь Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждение актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польской территории. 
ForUm

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