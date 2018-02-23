В египетской Хургаде 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич.

«Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте», - сообщил Кирилич, сообщает 112 Украина.

По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.

На местных форумах широко обсуждается убийство нашей соотечественницы.