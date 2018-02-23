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В Одессе несколько десятков человек в балаклавах и вооруженных арматурой захватили территорию и административный корпус санатория «Лермонтовский».

Как пишут Думская, ЧП произошло около 07:00.

«Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 7 утра в одесский санаторий «Лермонтовский». Они захватили административное здание и не пускают работников на работу», - пишет издание.  

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия (санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и «Укрпрофздравница», — ред.), который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время», — заявил адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации «Лермонтовского».

Он добавил, что в здании находится оборудование санатория и личные вещи сотрудников.

По словам директора санатория Дмитрия Антипова, ворвавшиеся отключили «Лермонтовский» от электричества, полностью парализовав его работу.

«Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается», — заявил он и призвал общественность встать на защиту здравницы.

На месте присутствует полиция, которая проводит следственные действия. Возле санатория стоят сторонники «Укпрофздравницы» и  группа молодых мужчин специфической наружности. Они прячут лица.

Позже захватчиков вытеснили за пределы санатория, продолжаются следственные действия. Троих задержали и посадили в автозак.

Между активистами и «титушками» назревает столкновение. Полиция пока сдерживает противоборствующие стороны.  

 
ForUm

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