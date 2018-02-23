также в разделеПроисшествия
В Египте жестоко убили украинку 102
В Ривном подожгли редакцию антикоррупционного сайта 31
Сутки в АТО: 19 обстрелов, один военный погиб, еще один ранен 97
Под Винницей столкнулись скорая и 4 легковушки, пострадали 9 человек 32
На Львовщине трагически погиб пограничник 107
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 49
Полиция расследует поджог иномарки судьи в Одессе 21
В зоне АТО погибла военный медик 126
Обострение в АТО: Один военный погиб, семь – ранены 1024
В Варшаве из-за национальности избили двоих украинцев 66
В Украине от кори умер еще один ребенок 63
Под Киевом экс-боец АТО открыл огонь и бросал гранаты в соседей и полицейских 137
За прошлые сутки погиб 1 военный, еще 4 – ранены 32
Задержан мужчина, зарезавший военного и женщину на Запорожье 46
В зоне АТО военный застрелил сослуживца 103
Сутки в АТО: 10 прицельных обстрелов, один военный ранен 41
Штаб: На Донбассе подорвались двое боевиков-россиян 89
В Киеве из-за ДТП остановился скоростной трамвай 95

Египетская полиция задержала убийцу украинки в Хургаде.

Как сообщает УНИАН, полиция нашла тело девушки родом из Нежина с многочисленными ранениями. Ее обнаружили мертвой в съемной квартире. В полицию позвонили соседи, когда почувствовали неприятный запах. На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.

Сначала правоохранители даже не подозревали, как раскрыть преступление. Рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.

Полиция задержала убийцу. Им оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.

Ранее посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля 2018 года в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги