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Правоохранители установили несколько человек, подозреваемых в организации взрыва у канала «Эспрессо» в октябре 2017 года, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщил пострадавший во время взрыва народный депутат Игорь Мосийчук.

«Мне известно, что установлены лица, организовавшие взрыв. Часть из них на оккупированной территории, один в Ичкерии, другие под контролем правоохранительных органов», - сказал Мосийчук, отметив, что знает эту информацию непосредственно от правоохранителей.

Он добавил, что знает имена и контактные данные Этих людей.

«Один из них точно, а возможно, и два, прибыл в Украину с оккупированной территории», - уточнил Мосийчук.

На уточняющий вопрос, есть ли задержанные лица, Мосийчук отметил, что правоохранители им готовят подозрения, сообщает «Украинская правда».

«Два дня назад я общался со следователем, и он мне сказал, что готовится вручение подозрений, это будет сделано в ближайшее время. Я так понимаю, что подозрения будут вручать и в заочном, и в таком порядке», - сказал Мосийчук.

По его словам, заказчики взрыва пока не известны.

«Известно только, что исполнители теракта находились на постоянной связи с абонентом в РФ. Установить личность этого абонента сейчас невозможно. Есть все обоснованные подозрения, что это мог быть офицер спецслужб РФ. Потому что в России телефонные карточки продаются по документам, а оказалось, что лицо было, а на самом деле его нет. То есть документы были подставные», - сказал Мосийчук.

Он рассказал, что сейчас его адвокат готовит ходатайство об аресте имущества подозреваемых.

«Следователь сказал, что арест имущества возможен только после объявления подозрения. Мол, мы это собираемся сделать в ближайшее время, поэтому пусть адвокат подает», - сказал Мосийчук.

Он добавил, что не может сказать всего, что знает, но это может сделать заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

«Насколько мне известно, по этому поводу готовят отдельный брифинг», - добавил нардеп.

Он также отметил, что в раскрытии личностей злоумышленников существенную роль сыграла Национальная полиция.

Позже на своей странице в Facebook Мосийчук написал, что преступление «раскрыто», но в задержании подозреваемых ему ничего не известно.

«Подтверждаю: покушение на мою жизнь раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находятся на временно оккупированных территориях, часть в РФ. Относительно задержания подозреваемых в совершении этого чудовищно теракта - мне ничего неизвестно. По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ», - написал Мосийчук.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что есть задержанные по делу о взрыве возле «Эспрессо».

В пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что «прокуратура Киева никого не задерживала».

В Нацполициы сообщили, что это дело комментирует СБУ.

В СБУ комментировать эту информацию отказались. «У меня нет разрешения прокуратуры это комментировать. На следующей неделе будет совместный брифинг СБУ и прокуратуры, и будут озвучены все детали», - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщал ForUm, 25 октября 2017 года возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Народный депутат считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.
ForUm

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