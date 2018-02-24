За минувшие сутки противник 13 раз нарушал режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения, включая гранатометы вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.

Также возле временно оккупированного Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются.

Из 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Новотроицкого.