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В Государственном департаменте США призвали Россию согласиться на миссию ООН на Донбассе, где из-за конфликта погибают люди и находятся в опасности те, кто оказывает помощь гражданским. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, вспомнив о гибели 23-летней медицинской сестры, передает Радио Свобода.

«Мы получили известие о том, что 23-летняя украинская медик была убита, когда пытался оказать помощь мирным жителям вблизи линии соприкосновения. Инцидент напоминает нам о продолжении конфликта в восточной части Украины, а также о том, что мирные жители и те, кто оказывает им помощь, находятся в опасности каждый день», - сказала Нойерт.

Она также отметила, что России по силам остановить конфликт и повлиять на силы, которые она поддерживает на Донбассе.

«Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН», - добавила Нойерт.

Напомним, 20 февраля в результате обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков в зоне боевых действий на Донбассе погибла сестра-медик, которая в это время оказывала помощь гражданским.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой миссии, но Россия отвергла практически все важные положения.
ForUm

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