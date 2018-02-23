Спецслужбы Российской Федерации намерены создавать провокации и дестабилизировать ситуацию в Украине на базе искусственных межконфессиональных конфликтов.

Об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге, передает 112 Украина.

«Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур», - заявил Кононенко.

Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко уточнил, что спецслужбы России планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата для провокаций.

Кононенко сообщил, что планируется захват храмов в Украине для привлечения внимания Российской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.

Как известно, 25 января представители организаций С14, «Традиции и порядок» и «Сокол» демонтировали информационный борд часовни УПЦ (МП) возле Десятинной церкви в центре Киева.

25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ (МП).

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.

5 февраля суд отпустил их на поруки.

Депутаты Киевского городского совета поддержали петицию №6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ (Московского патриархата) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как незаконную.