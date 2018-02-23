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Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что те, кто заявляет об отсутствии реформ в стране, - это «или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».

Об этом посол заявил сегодня, 23 февраля, в Киеве во время конференции «Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год и дальнейшие планы».

«Если есть политическая воля, то нет никаких сомнений в том, что за последние четыре года политическая власть в Украине сделала определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать, трансформировать эту страну, превратить ее в открытое, демократическое общество, основываясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом», - сказал Мингарелли, сообщает LIGA.net.

«Я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень тяжелых условиях, однако, если вы этого не видите - вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне - и я вам оглашу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты», - отметил посол.

Также Мингарелли подчеркнул, что в Украине «идет война за ее европейский выбор».

«Наша общая ответственность - это внедрять соглашение об ассоциации в жизнь», - добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты призвали украинское правительство удвоить усилия по выполнению всеохватывающих реформ в государстве. 
ForUm

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