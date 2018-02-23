Подписано рамочное соглашение между ПАО «Укрзализныця» и американской корпорацией General Electric относительно долгосрочного стратегического партнерства по модернизации подвижного тягового состава в Украине в период 2018-2034 годов, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

Отмечается, что соглашение общей стоимостью до 1 млрд долл. США предполагает долгосрочное 15-летнее сотрудничество между ПАО «Укрзализныця» и мировым технологическим лидером американской корпорацией General Electric. Это соглашение знаменует начало качественно нового этапа развития транспортной железнодорожной системы Украины, что повлечет привлечение новых технологий, создание новых рабочих мест и развитие экспортного потенциала Украины.

«Я очень рад, что динамические переговоры с GE продолжались всего пять месяцев и привели к подписанию беспрецедентного соглашения. Мое правительство всегда готово поддерживать инновационные инвестиции для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью и новых рабочих мест в Украине. Убежден, что подписание соглашения между ПАО «Укрзализныця» и General Electric, состоявшееся при поддержке Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest, станет значительным толчком для развития украинской транспортной инфраструктуры и отечественного машиностроения», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Рамочное соглашение предусматривает производство до 225 новых и модернизацию 75 старых магистральных дизельных локомотивов со значительной степенью (до 40%) локализации в Украине.

В рамках реализации первого этапа рамочного соглашения также заключен договор купли-продажи между General Electric и «Укрэксимбанк» по поставке и производства в Украине 30 новых локомотивов GE серии Evolution в 2018-2019 годах, которые будут затем переданы в финансовый лизинг ПАО «Укрзализныця».

«Этим проектом, после многих лет стагнации, мы даем старт масштабной программе обновления тягового парка ПАО «Укрзализныци». Помимо решения проблемы дефицита тяги, стратегическое партнерство «Укрзализныци» с General Electric станет мощным импульсом развития отечественной машиностроительной отрасли», - отметил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Первые поставки локомотивов из США запланированы на осень 2018 года. Соглашением предусмотрена значительная локализацию производства локомотивов и работ по их техническому обслуживанию, что приведет к созданию новых рабочих мест.

«Соглашение, подписанное сегодня, расширяет нашу глобальную базу клиентов и является новым этапом стратегического партнерства с ПАО «Укрзализныця». Наше сотрудничество может служить катализатором привлечения международных инвестиций и ускорения экономического роста Украины. Мы высоко ценим доверие и поддержку со стороны наших украинских партнеров, в том числе Министерства инфраструктуры, UkraineInvest, Нацинвестсовета, «Укрэксимбанка». Также гордимся возможностью участвовать в модернизации железнодорожной инфраструктуры Украины, помогая осуществлять перевозки грузов быстрее и эффективнее», – заявил сказал президент и главный исполнительный директор GE Transportation Рафаэль Сантана.

Также отмечается, что в более широкой перспективе успешная реализация данного двустороннего сотрудничества иметь положительный эффект на модернизацию промышленной инфраструктуры Украины, повышение энергетической безопасности, разовьет экспортный потенциал страны и выведет Украину на позиции ключевого логистического и транспортного хаба в регионе.