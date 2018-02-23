Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек, среди которых 20 тысяч непосредственно «голубых касок» и еще 5 тысях полицейских. Об этом она заявила журналистам в Киеве.

По ее словам, важным вопросом после создания Объединенного штаба будет его координация и сотрудничество с вероятной миротворческой миссией ООН на Донбассе.

«Предложено и на сегодняшний день идет разговор, это не официальные данные, но идет разговор о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть «голубые каски», собственно, те миротворческие войска и некоторая часть должна встать на границу между Украиной и Россией», - отметила Луценко, сообщает УНИАН.

«Разговоры ведутся о возможном составе миротворческой миссии, эта миссия будет состоять из стран, которые не входят ни в один союз по безопасности», - добавила представитель Президента.

Она подчеркнула важность того, чтобы «будущая миротворческая миссия была развернута на всей оккупированной части Донбасса не только для защиты СММ ОБСЕ, но и чтобы встать на неконтролируемый участок границы на Донбассе, чтобы прекратить продвижение оружия на украинскую территорию».

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой миссии, но Россия отвергла практически все важные положения.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.

В докладе Института Гудзона (г. Вашингтон, США) «Сможет ли ООН восстановить единство Украины? Экспертный доклад «Расмуссен глобал» о миротворческой миссии в восточной Украине» говорится, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна состоять, по меньшей мере, из 20 тысяч личного состава из европейских стран, не являющихся членами НАТО.