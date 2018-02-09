Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузина на 10:00 22 февраля.

Суд отказал защите обвиняемых Андрея Медведько и Дениса Полищука, который просил об отводе коллегии судей и назначении рассмотрение дела судом присяжных, сообщает Радио Свобода.

Медведько и Полищука обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину убили 16 апреля 2015 в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он жил. 18 июня по подозрению в убийстве задержали Медведько и Полищука. Их арестовали. В декабре 2015 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для них на домашний арест.

Оба не признают своей вины. Адвокаты Медведько и Полищука заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы в этом деле и об алиби обвиняемых.