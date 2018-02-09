также в разделеОбщество
В Одесской области обнаружили опаснейший генотип вируса кори 12
«Украинский выбор»: Абсурдность обвинений журналистов Радио Свобода в адрес Медведчука очевидна 35
Муженко: Мы не собираемся форсировать Волгу 41
В «ДНР» заявили о задержании причастных к убийству «Гиви» 219
Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда 100
Труханов продолжает продлевать себе отпуск 21
У Шепелева сломана челюсть, начало заседания суда задерживается 90
Бренд «Украина» за год подорожал на $12 миллиардов 42
У Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР» 206
Суд рассмотрит апелляцию на приговор Крысину 1 марта 21
В киберполиции думают, как легализовать криптовалюту 31
Экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом 84
В ГМС работала схема по «ускорению» получения биометрики 52
АТО: Из-за обстрелов военный получил боевую травму 28
Активистка Femen разделась на Венском балу, чтобы «изгнать» Порошенко 258
8 февраля. Картина дня 44
Реестр работает: алиментщики начали гасить 10-летние долги 56
МИД протестует из-за недопуска врачей к Грибу 33

Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузина на 10:00 22 февраля.

Суд отказал защите обвиняемых Андрея Медведько и Дениса Полищука, который просил об отводе коллегии судей и назначении рассмотрение дела судом присяжных, сообщает Радио Свобода.

Медведько и Полищука обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину убили 16 апреля 2015 в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он жил. 18 июня по подозрению в убийстве задержали Медведько и Полищука. Их арестовали. В декабре 2015 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для них на домашний арест.

Оба не признают своей вины. Адвокаты Медведько и Полищука заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы в этом деле и об алиби обвиняемых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги