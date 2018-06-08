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Обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве убийства украинского журналиста Олеся Бузины суд рассмотрит с участием присяжных, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что 7 июня в Шевченковском суде города Киева с участием прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Медведько и Полищука. 

По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных.

Следующее заседание суда состоится 15 июня.

Напомним, прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины в конце ноября 2017. 

Медведько и Полищука обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину убили 16 апреля 2015 в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он жил. 18 июня по подозрению в убийстве задержали Медведько и Полищука. Их арестовали. В декабре 2015 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для них на домашний арест.

Оба не признают своей вины. Адвокаты Медведько и Полищука заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы в этом деле и об алиби обвиняемых.
ForUm

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