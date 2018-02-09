Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его адвоката Алексея Шевчука.

При этом суд продлил до 9 апреля остальные обязательств Розенблата по мере пресечения: приходить на вызов детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Накануне суд отменил обязательства носить электронный браслет другом фигуранту «янтарного дела» - нардепу Максиму Полякову.

Как известно, Розенблат является фигурантом «янтарного дела».

19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.