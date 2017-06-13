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Для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности.

Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук, сообщает Эспрессо.TV.

«Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», - сказал Полищук.

Чиновник уточнил, какие документы нужно предоставить дополнительно для подтверждения личности.

«Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, либо военный билет или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт», - отметил Полищук.

Напомним, Европейский Союз считает контрпродуктивной высказанную Президентом Петром Порошенко идею о введении загранпаспортов старого типа для жителей оккупированных Россией территорий.

 

 
ForUm

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