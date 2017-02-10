Бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин раскритиковал прошедший накануне брифинг главы МВД Арсена Авакова по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета и предложил еще одну приоритетную версию в расследовании. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Не хочется комментировать неуклюжую попытку власти продемонстрировать «успехи и достижения» в расследовании убийства Павла Шеремета. Все, кто посмотрел это «шоу» до конца, смогли убедиться в беспомощности полицейских начальников даже в своем желании хотя бы просто казаться компетентными и эффективными», - рассказал Кузьмин.

Во время брифинга было названо пять версий, которые полиция отрабатывала в ходе следствия. Это журналистская и оппозиционная деятельность Шеремета в Беларуси и России;

профессиональная деятельность в Украине;

желание дестабилизировать ситуацию в Украине;

ошибка в объекте;

конфликты в личной жизни.

«При этом «профессионалы» из полиции заявили, что последние две версии не подтвердились, а значит, в разработке остались только версии, в которых ясно прослеживается «русский/белорусский след», что для нынешней украинской власти и неудивительно. Эти версии дадут возможность впоследствии заявить, что убийцы Шеремета скрылись за границей, а злые враги украинского народа не выдают их Украине, как не выдают Януковича и Азарова», - отметил экс-зам генпрокурора.

Также он предложил следователям еще одну версию, которую необходимо проверить.

«Хочется предложить следователю МВД еще одну приоритетную версию, а именно, убийство Шеремета совершено спецслужбами Украины, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Олеся Бузины. Потерпевшая сторона имеет веские основания утверждать, что убийцы Олеся, сотрудники ГУР Минобороны Украины, позже были ликвидированы сотрудниками СБУ на конспиративной квартире службы. Не случайно ведь дело Бузины до сих пор незаконно приостановлено, расследование по нему не проводится, ходатайства о проверке этой версии не рассматриваются, а меня вновь пытаются незаконно отстранить от оказания правовой помощи матери погибшего журналиста», - сообщил Кузьмин и выразил надежду, что «оба эти убийства все же будут раскрыты. Хотя, похоже, уже при новой власти».