Скоро 2 года со дня убийства журналиста Олеся Бузины. Однако, несмотря на обещания Президента и генпрокурора, дело Бузины по-прежнему не расследуется. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Если верить официальным версиям, убийство Бузины совершено бывшими сотрудниками Национальной гвардии и Министерства обороны Украины. При этом украинская власть пытается оправдаться, обвиняет в этих убийствах либо Кремль, либо каких-то мифических, действующих отдельно от самой власти радикалов. На самом деле, в Украине нет никакого отдельного от власти радикального или нацистского подполья. Все преступления радикалов укладываются в идеологию новой украинской власти и совершаются либо по приказу власти, либо по согласованию с ней», - пояснил он.

Как отметил Кузьмин, дело Бузины, несмотря на обещания Президента и генпрокурора, по-прежнему не расследуется. Оно до сих пор приостановлено по абсолютно надуманным мотивам.

«Якобы кем-то за границей выполняются какие-то международные поручения прокуратуры... На самом деле они направили в США заведомо невыполнимое поручение установить точное местонахождение в Украине пользователя Фейсбука, в момент когда он работал со своей страничкой в Фейбуке», – рассказал экс-замгенпрокурора.

По его словам, Валентина Павловна, мама погибшего журналиста, неоднократно заявляла о том, что хочет знать правду.

«Если бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины действительно виновны и этому есть доказательства, то дело в их отношении должно быть направлено в суд. А если они не виновны, то генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, кто водил за нос общественность все это время», - отметил он и добавил, что адвокаты потерпевшей стороны изучают возможность обращения для защиты прав и законных интересов потерпевшей в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

«В Украине и раньше совершались политические убийства, включая убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Вал этих преступлений начался именно с расстрела демонстрантов на Майдане. И пока мы не узнаем правду об организаторах, заказчиках и исполнителях убийств на Майдане, мы не узнаем правду и об организаторах других резонансных преступлений в Украине, а о правосудии, демократии и правах человека вообще не может быть и речи», - резюмировал Кузьмин.