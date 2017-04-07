Паспортные центры возобновили работу после вчерашних технических проблем. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

«Благодаря техническим работникам ГП «Документ» и телекоммуникационной компании, работа паспортных сервисов и центров предоставления административных услуг восстановлена. Человек может приезжать в наши паспортные сервисы и оформлять или получать зарубежные биометрические паспорта», - сказал он.

Полищук добавил, что оборудование и маршрутизаторы были изъяты СБУ во время расследования, поэтому было доставлено новое оборудование и маршрутизаторы.

Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что СБУ не осуществляла никаких действий в самой Государственной миграционной службе и не могла привести к блокированию работы выдачи биометрических паспортов.

«Мы не изымали сервисное оборудование в Государственной миграционной службе. Речь идет о субподрядчике, который разрабатывал программное обеспечение и оставил себе несанкционированный доступ к ресурсам ГМС. Поэтому был удален сервер только этого одного государственного предприятия, и повлиять на работу системы это никак не могло. Это утечка информации с ограниченным доступом, и речь идет только об обысках и изъятии серверов этой частной компании. Название мы пока не будем объявлять, сейчас идет следствие», - сообщила она.

Напомним, 6 апреля все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.