также в разделеОбщество
Силовики задержали днровца, находившегося в международном розыске 5
НАПК не смогло уволить Корчак 24
Аваков: МВД проверяет Голубана 21
В программе «Доступные лекарства» уже участвуют более 2 тысяч аптек 17
В «ДНР» назвали заказчика убийств «Гиви» и «Моторолы» 660
Гройсман: Пенсионная реформа не предусматривает увеличения пенсионного возраста 94
Сегодня суд в закрытом режиме вынесет решение по делу «Торнадо» 28
Ежедневно биометрические паспорта получают 10 тысяч украинцев 31
Полторак – канадцам: Не думайте, что Россия – это далеко 28
Климкин предупредил о возможных задержках при пересечении границы с ЕС 111
СБУ: Россия готовила теракт в Хмельницкой области 110
Чаусу не будут продлевать арест в Молдове 23
Нацполиция – Гонтаревой: Мы не руководствуемся эмоциональными заявлениями 65
СБУ разоблачила незаконный доступ в сеть ГМС 64
Православные и греко-католики празднуют Благовещение 608
Обвиняемого в убийствах экс-беркутовца освободили из-под стражи 115
6 апреля. Картина дня 57
Госгеонедра назвали легальные компании по добыче янтаря 52

Паспортные центры возобновили работу после вчерашних технических проблем. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

«Благодаря техническим работникам ГП «Документ» и телекоммуникационной компании, работа паспортных сервисов и центров предоставления административных услуг восстановлена. Человек может приезжать в наши паспортные сервисы и оформлять или получать зарубежные биометрические паспорта», - сказал он.

Полищук добавил, что оборудование и маршрутизаторы были изъяты СБУ во время расследования, поэтому было доставлено новое оборудование и маршрутизаторы.

Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что СБУ не осуществляла никаких действий в самой Государственной миграционной службе и не могла привести к блокированию работы выдачи биометрических паспортов.

«Мы не изымали сервисное оборудование в Государственной миграционной службе. Речь идет о субподрядчике, который разрабатывал программное обеспечение и оставил себе несанкционированный доступ к ресурсам ГМС. Поэтому был удален сервер только этого одного государственного предприятия, и повлиять на работу системы это никак не могло. Это утечка информации с ограниченным доступом, и речь идет только об обысках и изъятии серверов этой частной компании. Название мы пока не будем объявлять, сейчас идет следствие», - сообщила она.

Напомним, 6 апреля все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года