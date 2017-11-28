Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд столицы. Кроме того, потерпевшими в уголовном производстве заявлено гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 млн гривен.

Как сообщалось ранее, в июне текущего года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину застрелили 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома.

18 июня были задержаны двое подозреваемых в убийстве Бузины – Андрей Медведько и Денис Полищук.