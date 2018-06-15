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Шевченковский райсуд Киева отложил заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины на 9 августа 2018 на 10:30.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, это связано с техническими причинами.

«Согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня», - пояснила она.

Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования состава суда присяжных и законности осуществления ими судебного разбирательства по этому делу. Поэтому суд принял решение перенести заседание.

«У матери Бузина Валентины Павловны решение о переносе заседания на целых 2 месяца вызвало справедливое возмущение. Пожилая женщина, которая 3 года назад потеряла единственного сына, своих эмоций в суде не сдерживала», - отметила Максимец.

Напомним, прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины в конце ноября 2017. 

Медведько и Полищука обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину убили 16 апреля 2015 в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он жил. 18 июня по подозрению в убийстве задержали Медведько и Полищука. Их арестовали. В декабре 2015 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для них на домашний арест.

Оба не признают своей вины. Адвокаты Медведько и Полищука заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы в этом деле и об алиби обвиняемых.

 
ForUm

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