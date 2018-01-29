В Шевченковском районе Киева на улице Лагерная в результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них – умер. Позже правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.
Днем в Киеве на улице Жилянская, 142 возле Святошинского районного суда в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина.
Возле магазина в Харькове взорвалась граната направленного действия, в результате пострадали женщина и ребенок.
Президент Польши Анджей Дуда намерен тщательно проанализировать законопроект об Институте национальной памяти, которым вводится запрет пропаганды «бандеровской идеологии» и наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту.
Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л.
Сегодня отмечается 100-летие боя под Крутами.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заключило соглашение о продлении срока действия договора с американско-японской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов.
Соединенные Штаты Америки начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек – до 28,24 гривни за доллар.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном 29 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможные вооруженные провокации боевиков.
НАБУ провело обыски в Администрации морских портов Украины.
Украина входит в 30-ку самых «старых» стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время