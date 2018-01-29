В Шевченковском районе Киева на улице Лагерная в результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них – умер. Позже правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

Днем в Киеве на улице Жилянская, 142 возле Святошинского районного суда в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина.

Возле магазина в Харькове взорвалась граната направленного действия, в результате пострадали женщина и ребенок.

Президент Польши Анджей Дуда намерен тщательно проанализировать законопроект об Институте национальной памяти, которым вводится запрет пропаганды «бандеровской идеологии» и наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту.

Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л.

Сегодня отмечается 100-летие боя под Крутами.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заключило соглашение о продлении срока действия договора с американско-японской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов.

Соединенные Штаты Америки начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек – до 28,24 гривни за доллар.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном 29 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможные вооруженные провокации боевиков.

НАБУ провело обыски в Администрации морских портов Украины.

Украина входит в 30-ку самых «старых» стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше.