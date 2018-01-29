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Соединенные Штаты Америки начали подготовку к тому, чтобы передать Вооруженным силам Украины американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил», - сказал он.

«И я хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это – именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», - добавил Волкер.

«Мы только надеемся заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта - это наименьшее, чего бы мы хотели», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
ForUm

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