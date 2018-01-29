По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможные вооруженные провокации со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо- и газопроводы», - предупреждают в штабе.

Также возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия «гумконвоя» из России.