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По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможные вооруженные провокации со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо- и газопроводы», - предупреждают в штабе.

Также возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия «гумконвоя» из России.
ForUm

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