В ​​Харькове на улице Клочковской возле одного из магазинов прогремел взрыв, в результате которого пострадали женщина и ребенок, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным главка, информация о том, что возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09:30 утра.

В результате происшествия в больницу доставлена 53-летняя женщина с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчик 2016 рождения с рваной раной правой надбровной области.

На место происшествия выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Шевченковского ОП, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.