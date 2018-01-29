Администрация морских портов Украины сотрудничает с НАБУ по вопросам расследования злоупотреблений в 2015-2016 годах. Об этом говорится в сообщении АМПУ.

«Сегодня на территории Одесского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО «Техморгидрострой» по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ работниками Национального антикоррупционного бюро Украины проводится обыск», - говорится в сообщении.

«В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении следственного судьи для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и ​​привлечения виновных к ответственности», - отметил заместитель председателя АМПУ с морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

По его словам, должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связанные с предыдущим руководством ГП «АМПУ».