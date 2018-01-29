По предварительным выводам специалистов, возле магазина в Харькове взорвалась граната направленного действия.

Об этом, как сообщает местный телеканал «Сьогодення», на месте происшествия журналистам заявил начальник областного управления Нацполиции Олег Бех.

«Как сообщила женщина, она занимается уборкой здесь, в аптеке. После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз. Увидела на лестнице большой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв», – сказал он.

Напомним, 29 января в ​​Харькове на улице Клочковской возле одного из магазинов прогремел взрыв, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

По факту взрыва на улице Клочковской в ​​Харькове начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.