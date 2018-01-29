Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек – до 28,24 гривни за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к евро укрепился на 54 копейки – до 34,96 гривни за евро.

Ранее сегодня гривна резко выросла в цене на межбанке.

Напомним, НБУ 26 января повысил учетную ставку с 14,5% до 16% годовых.

Учетная ставка является одним из инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств. Фактически она определяет цену денег, это в том числе влияет и на валютный рынок.

В марте 2015 года НБУ учетная ставка была на уровне 30%, впоследствии Нацбанк начал постепенно снижать учетную ставку.