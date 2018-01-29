Сегодня, 29 января, в Украине на общегосударственном уровне отмечается 100-летие боя под Крутами, сообщает пресс-служба Института национальной памяти.

Отмечается, что этот бой для украинского народа стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены. Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.

Напомним, 28 января на территории мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» в селе Памятное Борзнянского района Черниговской области прошла церемония памяти к 100-летию боя под Крутами.