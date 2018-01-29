Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заключило соглашение о продлении срока действия договора с американско-японской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, сообщила пресс-служба Westinghouse.



«Сегодня компания Westinghouse Electric сообщила о заключении соглашения о продлении срока действия договора с Государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» о поставках ядерного топлива», – отметили в компании, сообщает УНИАН.

Также Westinghouse сообщили, что этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.

Напомним, Украина по итогам 2017 года планировала сократить долю импорта из России ядерного топлива, которое необходимо для работы атомных электростанций, до 45% общего баланса потребления.