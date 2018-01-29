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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном 29 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).  Об этом сообщается на сайте организации.

Свитолина во второй раз в карьере вошла в первую тройку мировой классификации сместив на четвертую позицию испанку Гарбинье Мугурусу.

На первую позицию в списке вышла Каролин Возняцки, выигравшая в Мельбурне первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии. Датчанка потеснила на второе место румынку Симону Халеп, которую обыграла в финале Australian Open, сообщает Укринформ.

В первую сотню рейтинга WTA входят еще три украинские теннисистки - Леся Цуренко занимает 40-е место (+3), Екатерина Бондаренко - 80-е (+14), Екатерина Козлова - 85-е (+1).

 
ForUm

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