Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном 29 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Свитолина во второй раз в карьере вошла в первую тройку мировой классификации сместив на четвертую позицию испанку Гарбинье Мугурусу.

На первую позицию в списке вышла Каролин Возняцки, выигравшая в Мельбурне первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии. Датчанка потеснила на второе место румынку Симону Халеп, которую обыграла в финале Australian Open, сообщает Укринформ.

В первую сотню рейтинга WTA входят еще три украинские теннисистки - Леся Цуренко занимает 40-е место (+3), Екатерина Бондаренко - 80-е (+14), Екатерина Козлова - 85-е (+1).