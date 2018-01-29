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Президент Польши Анджей Дуда намерен тщательно проанализировать законопроект об Институте национальной памяти, которым вводится запрет пропаганды «бандеровской идеологии» и наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский, сообщает Радио Польша.

«В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о так называемых польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте», – подчеркнул он.

Согласно законопроекту, за использование выражения «польские лагеря смерти» будет грозить штраф либо лишение свободы на три года. Закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают также уголовную ответственность за отрицание «волынской резни» и пропаганду «бандеровской идеологии».

Во время торжественной церемонии по случаю 73-летней годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау посол Израиля в Варшаве Анна Азари раскритиковала законопроект, заявив, что Израиль воспринял его как допущение наказания за свидетельства выживших в ходе Холокоста.

В Сенате Польши закон планируют рассмотреть 31 января.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект «О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы», которым в частности вводится запрет пропаганды «бандеровской идеологии».

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено принятием Сеймом Польши данного законопроекта. 
ForUm

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