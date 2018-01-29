Украина входит в 30-ку самых «старых» стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом заявила руководитель управления по делам людей пожилого возраста и предоставления социальных услуг Министерства социальной политики Оксана Сулима, сообщает пресс-служба Минсоцполтики.

«В целом старение населения является мировым процессом. Доля пожилых людей в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из самых «старых» стран мира», - отметила Сулима.

По ее словам, Украина входит в 30 самых «старых» стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше: в 2015 году она составляла 21,8%, а доля людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения. Согласно национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля лиц старше 60 лет составит 25,0% общей численности населения в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, в 2030 году - более 26% и более 20% соответственно.

Сулима подчеркнула, что основными вызовами, связанными со старением в нашей стране, являются те, которые касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы здравоохранения, развития социальных и образовательных услуг.

Она отметила, что реагируя на эти вызовы, Украина взяла на себя международные обязательства, в частности, по имплементации 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года, принятых на Саммите ООН в сентябре 2015 года, а также подписание и имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Совместными усилиями правительства и международных организаций мы достигнем целей, указанных в стратегии, а главное достигнем улучшения жизни людей пожилого возраста», – резюмировала Сулима.

Напомним, численность населения Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 42 млн 403 тыс. человек.